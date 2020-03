30 marzo 2020 a

a

a

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Pieni poteri al premier Viktor Orban per l’emergenza coronavirus. Il Parlamento ungherese, con 137 si’ e 53 no, ha votato favorevolmente la richiesta di pieni poteri richiesta dallo stesso primo ministro. Si tratta di poteri eccezionali che gli concederanno la possibilita’ di governare per decreto e senza alcuna limitazione. Orban potra’ chiudere il Parlamento, bloccare le elezioni, persino sospendere leggi, e cio’ fino a quando verra’ decretata la fine dello stato di emergenza. Scelta, che per inciso, spettera’ allo stesso premier. Questo provvedimento prevede forti restrizioni all’informazione “non ufficiale”: chi sara’ ritenuto responsabile di avere diffuso fake news sulla pandemia rischia fino a 5 anni di carcere. A votare a favore dei pieni poteri concessi al premier i deputati del partito Fidesz con l’appoggio di parlamentari dell’estrema destra. Una scelta assunta per fronteggiare l’emergenza Covid, ma che di fatto sospende alcune regole basilari della democrazia parlamentare ungherese.

(ITALPRESS).

L'articolo Ungheria, pieni poteri a Orban per l’emergenza Coronavirus proviene da Italpress.