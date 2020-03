Coronavirus, il principe Carlo e' guarito

30 marzo 2020 a

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il principe Carlo e’ guarito, sta bene ed oggi e’ uscito dall’autoisolamento. L’erede al trono del Regno Unito ha trascorso il periodo di quarantena durato 7 giorni nella sua dimora scozzese di Birkhall, cio’ dopo avere accusato lievi sintomi riconducibili alla malattia. Sottoposto all’esame del tampone era risultato contagiato. Secondo fonti citate dalla Bbc il principe e’ in buona salute e rimarra’ per il momento nella sua tenuta reale di Balmoral in Scozia dove seguira’ le restrizioni imposte dal governo. Autoisolamento pure per la consorte Camilla che comunque non e’ risultata positiva al coronavirus. Intanto e’ di questa mattina la notizia, riportata dai media britannici, di un cameriere a servizio della regina Elisabetta risultato positivo al Covid. Il dipendente della Casa Reale al momento si trova in autoisolamento nella sua abitazione. (ITALPRESS).

