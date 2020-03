Bollani torna con “Piano Variations On Jesus Christ Superstar”

31 marzo 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdi’ 3 aprile, contemporaneamente in tutto il mondo, il nuovo album di Stefano Bollani, “Piano Variations on Jesus Christ Superstar” prodotto da Alobar, l’etichetta indipendente dello stesso pianista, disponibile in tutti gli store. Un album pregiato per piano solo che fa rivivere le musiche cult di un successo senza tempo.

Stefano Bollani ha solo 14 anni quando vede per la prima volta il film “Jesus Christ Superstar” ed e’ per lui un’esperienza travolgente: si innamora della musica, della storia, dell’atmosfera, delle scene e impara presto tutte le parole dei testi, ma non osa, ai tempi, suonarne la musica.

A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani ha deciso di creare la sua personale versione del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice.

“Piano Variations on Jesus Christ Superstar” e’ una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo, ma che custodisce come un tesoro l’originale: “Ho scelto la forma del pianoforte solo perche’ la storia d’amore e’ tra l’opera rock e me – spiega Bollani – E una storia d’amore cresce in bellezza se resta intima”.

