Coronavirus, Doris “Crisi piu' profonda dal dopoguerra, usciremo forti”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa sara’ la crisi piu’ profonda di tutte

quelle vissute dal dopoguerra perche’ ha origini esterne

all’economia. L’economia non era malata prima di questa situazione di emergenza e non c’erano settori particolari che erano in sofferenza. Oggi invece sono chiuse tutte le aziende per delle decisioni a tavolino. Quindi il calo del Pil sara’ piu’ profondo che in passato”.

Lo ha detto Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, intervenendo a ‘Insieme ce la faremo’, in onda questa

sera su Class CNBC. “L’uscita definitiva dalla crisi – ha aggiunto Doris – arrivera’ quando ci sara’, non un vaccino, per il quale alcuni parlano di 12 mesi, ma un antivirale che renda questo contagio meno pericoloso. Questo sara’ sufficiente e non ci

saranno piu’ ostacoli a una grande ripresa. Una ripresa forte,

perche’ le crisi stimolano sempre il progresso economico”.

