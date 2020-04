Ghirelli “Assemblea Lega Pro emotiva, Serie C rischia grosso”

03 aprile 2020 a

FIRENZE (ITALPRESS) – Un clima di autentica commozione ha

accompagnato la prima assemblea dei club di Lega Pro durante

l’emergenza Covid-19, svoltasi in video conferenza. Durante

l’Assemblea, i club hanno manifestato la necessita’ di

adottare il prima possibile misure che permettano la

sostenibilita’ economica, a partire dallo svincolo sulle

fideiussioni e la possibilita’ di accedere alla cassa integrazione in deroga. “Sono felice ed emozionato perche’ e’ stata

un’assemblea di grande tensione emotiva, fino alla lacrime” ha detto all’Italpress il presidente della Lega Pro Francesco

Ghirelli. “Abbiamo vissuto il dramma delle citta’ del Nord dei nostri club, dove a dominare e’ il suono delle sirene, e lo spirito di un’unita’ che e’ emerso con forza da questa assemblea, tutta volta a rimettere in linea di galleggiamento la nostra barca che e’ il bene piu’ prezioso. La crisi ci da’ un colpo incredibile sulla continuita’ aziendale con il rischio anche della sparizione di tanti club” ha detto Ghirelli. “Facendo le debite differenze, puo’ avvenire quello che in virtu’ dei tagli e’ avvenuto negli ospedali e che ha prodotto dolore, morte e crisi economica. Non vorrei che la stessa cosa avvenga con il taglio dei club di Lega Pro, che rappresentano il tessuto sociale del Paese e che che sono quelli che allontanano i ragazzini dai pericoli della strada, che fanno educazione civica. Sono il pilastro sociale del Paese. E’ stata un’assemblea molto forte dal punto di vista emotivo”. Il Presidente Ghirelli ha avuto inoltre mandato di proseguire la trattativa con l’Aic e con Aiac affinche’ si possa raggiungere una soluzione che richiede la

consapevolezza che tutti devono fare grandi sacrifici in un

momento di crisi cosi’ drammatica.

