05 aprile 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento non posso dire quando il lockdown finira’. Stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico, ma l’Italia e’ stata la prima nazione in Europa ad affrontare l’emergenza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Nbc News.

“La nostra risposta puo’ non essere stata perfetta, ma abbiamo fatto il massimo sulla base delle nostre conoscenze, e i risultati indicano che siamo sulla buona strada. Piu’ rispetteremo le regole, prima usciremo dall’emergenza”, ha aggiunto.

“Tutte le nazioni al mondo stanno lottando contro questo nemico invisibile. Per questo e’ cruciale che ci sia una cooperazione tra le nostre democrazie, e’ strategico che ci siano collaborazione e coesione internazionale”, ha sottolineato Conte.

(ITALPRESS).

L'articolo Conte “Non possiamo dire adesso quando finira’ il lockdown” proviene da Italpress.