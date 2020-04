07 aprile 2020 a

a

a

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha adottato un pacchetto di misure temporanee per facilitare la disponibilita’ di garanzie nell’Eurozona ed erogare quindi piu’ liquidita’.

Il pacchetto, che riguarda le operazioni mirate di rifinanziamento a piu’ lungo termine (TLTRO-III), e’ complementare ad altre misure recentemente annunciate dalla Bce, tra cui ulteriori operazioni di rifinanziamento a piu’ lungo termine (LTRO) e il Programma di acquisto di emergenza pandemica(PEPP), come risposta alla crisi legata al coronavirus.

Le misure servono a sostenere l’erogazione di prestiti bancari, in particolare allentando le condizioni delle garanzie.

(ITALPRESS).

L'articolo Coronavirus, Bce vara nuove misure per la liquidita’ proviene da Italpress.