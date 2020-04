Coronavirus, Conte “L'Ue sia all'altezza del suo ruolo”

08 aprile 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea deve essere all’altezza del suo ruolo per affrontare la sfida che ha di fronte. Per chi ha veramente a cuore l’Unione europea, per chi crede in un’Europa unita, forte e solidale, all’altezza della sua storia e della sua civilta’, questo e’ il momento di compiere passi risoluti, sostenendo e promuovendo tutti i mezzi per la ricostruzione e la rinascita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista all’Osservatore Romano.

“Se vogliamo preservare la nostra casa comune, e’ il momento di ragionare come una squadra – ha aggiunto Conte -. Solo cosi’ potremo competere, virtuosamente, con gli altri attori globali nell’immane sfida sociale ed economica che seguira’ la crisi sanitaria”.

(ITALPRESS).

