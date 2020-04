Europ Assistance, integra servizi MyClinic con l'assistenza covid-19

08 aprile 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Per far fronte all’emergenza Coronavirus, Europ Assistance Italia arricchisce i servizi di MyClinic, la sua piattaforma digitale per la salute di tutta la famiglia, con la nuova Assistenza Covid-19. Grazie a questa funzionalita’, sara’ possibile ricevere tutte le informazioni certificate sulle norme da seguire per prevenire il contagio. Inoltre, in caso di sintomi influenzali o sospetto di un rischio di contagio da Covid-19, si potra’ richiedere il supporto della centrale medica di Europ Assistance che, attraverso i propri operatori specializzati e i propri medici, effettuera’ un triage telefonico per fornire un orientamento sulle azioni da intraprendere. Possono beneficiare gratuitamente del nuovo servizio anche tutti coloro che sono gia’ in possesso dell’abbonamento MyClinic. Restano invariati tutti gli altri servizi previsti dalla piattaforma.

“In un momento di grande emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, e’ importante continuare a sostenere e affiancare i nostri clienti rispondendo alle loro necessita’ piu’ attuali – afferma Fabio Carsenzuola, Ceo di Europ Assistance Italia. Grazie alla tecnologia che semplifica la comunicazione e riduce le distanze, vogliamo prenderci cura di tutti coloro che sono in difficolta’ e contribuire alla salvaguardia della loro salute”.

