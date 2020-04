Gruppo Hera, aiuti per le utenze in difficolta'

09 aprile 2020 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – In relazione all’emergenza Coronavirus, il Gruppo Hera prosegue nel suo impegno a sostegno di famiglie e aziende che si trovano in difficolta’ a gestire i pagamenti delle bollette relative ai servizi del Gruppo. Per quanto riguarda i clienti domestici, le modalita’ agevolate di pagamento introdotte a partire dallo scorso 12 marzo, vengono prolungate fino alle scadenze del 30 giugno. I clienti in difficolta’ vedono, quindi, prorogata la possibilita’ di richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni o in alternativa la rateizzazione del pagamento in tre rate nei tre mesi successivi. Inoltre, e questo costituisce un nuovo sostegno, i clienti che alla ricezione della bolletta saranno disoccupati, in cassa integrazione, o i lavoratori autonomi che siano beneficiari delle misure di sostegno al reddito, introdotte di recente per affrontare l’emergenza Coronavirus, potranno richiedere una rateizzazione del pagamento delle bollette estesa fino a sei rate. Anche per quanto riguarda le imprese e in generale le utenze non domestiche, sono confermate, fino alle bollette in scadenza al 30 giugno, le modalita’ di rateizzazione agevolate finora in vigore, con la possibilita’ di richiedere sempre dilazioni di un mese o rateizzazioni in tre mensilita’. Da oggi, inoltre, per le attivita’ che al momento della richiesta fossero destinatarie di provvedimenti di chiusura, legati all’emergenza Covid-19, e’ possibile richiedere l’applicazione del pagamento in sei rate.

Infine, nei Comuni in cui Hera gestisce la Tariffa Corrispettivo Puntuale per la gestione dei rifiuti, il Gruppo ha deciso per tutte le utenze non domestiche il rinvio della prima rata del 2020 (in calendario tra aprile e giugno).

