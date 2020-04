Coronavirus, da oggi la Spagna riapre alcune attivita' economiche

13 aprile 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – I lavoratori dei servizi non essenziali, come l’edilizia o l’industria, tornano oggi in attivita’ in Spagna, dopo due settimane di lockdown. Lo ricorda El Pais evidenziando tuttavia la contrarieta’ di alcuni scienziati e l’opposizione di alcuni politici. La decisione e’ stata contestata anche dalla Catalogna.

In Spagna resteranno ancora chiuse nei prossimi giorni le scuole.

(ITALPRESS).

