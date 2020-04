Crimi “Sul Mes il Pd mette in discussione Conte e il Governo”

15 aprile 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Rispetto al Mes “la posizione di Renzi non mi stupisce, lui non mi stupisce mai. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perche’ mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessita’ di altri strumenti contro la crisi”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

Alla domanda se questa situazione renda piu’ fragile il lavoro per Conte al tavolo europeo, Crimi risponde: “Si’, e dipende dall’atteggiamento sbagliato del Pd, che sta smentendo il premier”. Rispetto a un ipotesi di un chiarimento nella maggioranza il capo politico del Movimento replica: “No, serve che il Pd chiarisca al Paese perche’ ha cambiato posizione”.

Per il viceministro dell’Interno “il Mes senza condizionalita’ non esiste. Innanzitutto, perche’ non e’ stato ancora approvato. Poi perche’ queste condizialita’ sarebbero alleggerite solo nella fase di pre-valutazione del Paese che chieda di farvi ricorso. Ma come e quando si dovra’ restituire il prestito e’ tutto da definire”.

(ITALPRESS).

