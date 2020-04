18 aprile 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – L’attesa sara’ un po’ piu’ lunga ma l’obiettivo resta lo stesso: Roberto Mancini l’Europeo vuole vincerlo. Intervistato da “Sport Mediaset”, il ct che ha riavvicinato i tifosi alla Nazionale (“e’ stata la cosa che ci ha fatto piu’ piacere, soprattutto perche’ ci siamo riusciti attraverso ottime partite e divertendo la gente”) non si cura troppo del fatto che il torneo sia slittato di un anno. “Il rischio e’ che anche le altre Nazionali migliorino ma come miglioreremo noi – sottolinea il tecnico jesino – Siamo una delle Nazionali piu’ giovani quindi un anno in piu’ d’esperienza fara’ migliorare il bagaglio di ognuno, sia tecnico che atletico. Sara’ una tappa importante per me e per noi. Siamo riusciti a creare una squadra forte che potra’ migliorare e che potra’ giocare per vincere. Riportare l’Europeo in Italia dopo tanti anni, visto che l’ultimo e’ stato vinto nel 1968, sarebbe una cosa magnifica che vogliamo fare. Abbiamo le qualita’ per riuscirci”. Mancini, infine, non si sbilancia troppo nei pronostici qualora la serie A ripartisse. “Penso che possa accadere di tutto perche’ uno stravolgimento cosi’ non c’e’ mai stato. Difficile fare previsioni, la Juventus e’ in testa e resta la piu’ forte ma tutto puo’ succedere, potrebbero rientrare in corsa anche l’Inter e l’Atalanta. Quando ci si ferma per cosi’ tanto tempo puo’ cambiare tutto, niente e’ escluso”.

(ITALPRESS).

L'articolo Mancini “Abbiamo le qualita’ per vincere gli Europei” proviene da Italpress.