19 aprile 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “In questa fase cosi’ delicata preferisco attendere, c’e’ prima da superare l’emergenza gravissima che sta vivendo la Lombardia. E’ evidente, pero’ che molte, troppe cose non hanno funzionato. Se oggi e’ ancora prematuro chiedere il commissariamento, piu’ avanti non lo sara’. Non lasceremo cadere quanto accaduto nel dimenticatoio”. Cosi’, in un’intervista a Qn, il capo politico del M5S Vito Crimi, sulla gestione della Regione Lombardia dell’emergenza coronavirus. “Se ci riferiamo alla politica, alla Regione, il mio giudizio e’ estremamente negativo. Se parliamo dei medici e degli operatori sanitari in prima linea, non potevano fare meglio, anche per sopperire alle mancanze di altri. Da parte di Fontana e Gallera, nello specifico, e’ emersa prima una sottovalutazione del problema e, successivamente, un tentativo di scaricabarile sul governo e sui loro stessi tecnici, come e’ avvenuto nei giorni scorsi in maniera vergognosa rispetto allo scandalo delle Rsa. Questo modo di agire non corrisponde alla mia idea di spirito di leale collaborazione”, ha aggiunto Crimi.

(ITALPRESS).

L'articolo Coronavirus, Crimi “Valutare commissariamento della Lombardia” proviene da Italpress.