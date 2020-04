Lega Serie A si compatta “Proviamo a chiudere la stagione”

21 aprile 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – L’assemblea della Lega di serie A si e’ ritrovata compatta nel provare a chiudere la stagione. Anche alcune societa’ che avevano manifestato una posizione molto rigida contro la possibilita’ di concludere il campionato di calcio di serie A nonostante l’emergenza Coronavirus, si accodano alla maggioranza delle squadre della massima serie nel provare a lavorare per la chiusura della stagione “qualora il governo ne consenta lo svolgimento”. L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina in videoconferenza, ha infatti con voto unanime di tutte le venti societa’, confermato “l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attivita’ sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come gia’ evidenziato in passato, avverra’ in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonche’ in conformita’ ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.

