Coronavirus, Berlusconi “E' interesse dell'Europa essere solidale”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi e’ essenziale che l’Europa si confermi come comunita’ di popoli e di valori e che le sue istituzioni, la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli investimenti e il bilancio dell’Unione europea intervengano in modo decisivo per alleviare le conseguenze economiche e sociali di questa crisi.

L’uso del Meccanismo europeo di stabilita’, l’attuazione del fondo Sure e degli altri nuovi strumenti, come, per esempio, il Recovery Fund, devono aiutare quei Paesi che, come l’Italia, risentono maggiormente della pandemia del Coronavirus.

Riteniamo che l’Europa debba dimostrare solidarieta’ nel proprio interesse e che questo aiuto sia davvero essenziale per il futuro dell’Europa”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel suo intervento al summit del Ppe in videoconferenza prima del Consiglio Europeo.

