25 aprile 2020 a

a

a

TAVULLIA (ITALPRESS) – Una scelta al “buio”. E’ quella che e’ chiamato a fare Valentino Rossi per il suo futuro. In una chat organizzata dalla Yamaha, il Dottore ammette che il tempo stringe e probabilmente dovra’ decidere se andare avanti o meno prima che si torni in pista, contrariamente a quella che era la sua volonta’ iniziale. “Sono in una situazione difficile – ammette – La mia prima opzione e’ provare a continuare, la motivazione c’e’, ma e’ importante capire il mio livello di competitivita’. Nella seconda parte della scorsa stagione abbiamo sofferto molto, troppe volte sono stato lento e mi sono ritrovato a lottare per posizioni che non erano le prime. Avrei bisogno di tempo per decidere, 5-6 gare per capire se posso andare ancora forte, ma il problema e’ che non si corre e penso che dovro’ decidere prima che si possa farlo. Nello scenario piu’ ottimista si potrebbe tornare in pista ad agosto-settembre ma devo decidere prima. Vorrei continuare ma dovro’ prendere una decisione senza fare alcuna gara”.

(ITALPRESS).

L'articolo Rossi “Futuro? Dovro’ decidere senza fare alcuna gara” proviene da Italpress.