ROMA (ITALPRESS) – “Se si potra’ correre il Giro d’Italia di

ciclismo? Spero di si’, magari nel mese di ottobre come stanno

immaginando gli organizzatori”. Lo ha detto il ministro per

le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora intervenuto a “Che tempo che fa” su Rai 2. Il ministro ha anche parlato della situazione del calcio, soprattutto della serie A, alla luce dell’annuncio del nuovo Dpcm da parte del presidente del Consiglio Conte a partire dal 4 maggio. “Per la ripresa degli sport di squadra dovremo ancora attendere. Il 18 maggio? Si’, ma se arriveremo a quella data con tutti i protocolli di sicurezza necessari. La Figc ha presentato un protocollo, il Comitato tecnico-scientifico lo ha valutato non ancora sufficiente. Servono ulteriori approfondimenti, che porteranno ad una conclusione” ha spiegato Spadafora. “La ripresa deve essere graduale, altrimenti i sacrifici fatti si annullano. Per questo servono protocolli rigidi”, ha aggiunto il ministro confermando “due buone notizie dal 4 maggio: la ripresa dell’attivita’ sportiva e motoria nei parchi mantenendo la distanza di sicurezza e la possibilita’ di allenamento per atleti professionisti e non professionisti, ritenuti da Coni, Cip e federazioni di rilevanza nazionali, per preparare gare nazionali o internazionali. Parliamo solo di sport individuali come tennis, nuoto, atletica leggera ed equitazione”.

(ITALPRESS).

L'articolo Spadafora “Spero Giro a ottobre, via con sport singoli calcio vedremo” proviene da Italpress.