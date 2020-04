McDonald's, donati 200 tonnellate prodotti alimentari e 10 mila pasti

27 aprile 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s conferma il suo ruolo di azienda vicina all’Italia e alle comunita’ locali in cui opera: insieme ai suoi dipendenti e ai suoi franchisee, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha attivato iniziative di sostegno al Paese e a chi ne e’ piu’ colpito. Lo testimonia la distribuzione di 200 tonnellate di prodotti alimentari freschi e di 10.000 pasti a settimana ai bisognosi, ai volontari e al personale sanitario impegnato nell’emergenza su tutto il territorio nazionale. Insieme a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia, inoltre, McDonald’s ha donato 1 milione di euro per contribuire all’acquisto di moduli di degenza per il nuovo ospedale della Fiera di Milano e per l’acquisto di un’unita’ completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi. “Il nostro legame con l’Italia e’ forte e radicato nel tempo, per questo per noi e’ naturale supportare il Paese e chi ne ha piu’ bisogno. Insieme ai nostri franchisee e ai nostri dipendenti, vogliamo fare la nostra parte per sostenere da una parte chi ogni giorno lavora instancabilmente per garantire cure a chi ne ha bisogno, dall’altra chi in questo momento storico e’ piu’ fragile” dichiara Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia. McDonald’s ha collaborato con associazioni ed enti distribuiti su tutto il territorio – tra questi, Banco Alimentare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Calabria, Sicilia, per la distribuzioni di prodotti alimentari freschi; Cooperativa Farsi Prossimo a Milano, Medicina Solidale Onlus, Isola Solidale e Acli a Roma, Caritas diocesana di Brescia, l’Istituto Don Calabria a Verona, le Cucine Popolari di Bologna, la Comunita’ di Sant’Egidio Piemonte Onlus, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesu’ e il Convento Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa a Novara, per la consegna di pasti caldi ai bisognosi. Infine, non e’ mancato anche il sostegno al personale sanitario, con pasti e colazioni donati alla sezione locale della Croce Rossa di Piacenza e ad aziende ospedaliere come l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, l’Ospedale da campo allestito dell’ONG Samaritan’s Purse a Cremona.

