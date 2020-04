Concessionari d'auto italiani pronti per guidare il domani

30 aprile 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Nel silenzio di questi giorni ci sono eroi che combattono senza armi e chi resta a casa cercando la chiave per ripartire. Tra questi ultimi ci sono anche i Concessionari d’auto italiani: un settore che unisce 1.500 imprese da nord a sud e da’ lavoro a 120.000 famiglie. “Abbiamo fatto viaggiare il Paese in ogni momento storico e lo stiamo facendo anche oggi con servizi essenziali per chi non si puo’ fermare. E lo faremo ancora domani per riappropriarci della mobilita’, per accelerare il ritorno alla normalita’, per far strada alla ripresa e ai sogni di tutti, per tornare a correre con meno freni e nuove idee, piu’ stimoli, piu’ fiducia. #ilmotoreitaliano non si puo’ fermare! Noi siamo gia’ pronti per il prossimo viaggio, per #guidareildomani. E voi?”, Cosi’ Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto.

A partire dal prossimo 4 maggio, con le nuove norme del DPCM del 26 aprile e il rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali, le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire in sicurezza per lavoratori e clienti.

