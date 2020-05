07 maggio 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie del rischio di cessazione di pubblicazioni di storiche testate editoriali, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di impoverimento del pluralismo, dimostrano la necessita’ di interventi immediati e di risorse significative a fondo perduto per bilanciare la grave riduzione dei ricavi causata dall’emergenza Covid-19”. Cosi’ il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, rilanciando l’appello a tutte le forze politiche, al Governo e al Parlamento per l’approvazione di interventi per il settore, come proposti anche da recenti iniziative parlamentari. “Il fondo e’ necessario anche per accelerare la transizione al digitale e per salvaguardare la filiera dell’informazione che da’ lavoro a 90.000 persone, con l’impegno delle aziende a offrire spazi di comunicazione per il rilancio del Sistema Italia. In questo momento cosi’ delicato, il Paese non puo’ rischiare una drastica riduzione delle risorse necessarie per garantire la qualita’ dell’informazione fornita ai cittadini”, conclude il presidente della Fieg.

(ITALPRESS).

L'articolo Editoria, Riffeser “Risorse a fondo perduto per sostegno informazione” proviene da Italpress.