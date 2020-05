Silvia Romano, Di Maio “L'Ong non aveva informato la Farnesina”

13 maggio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’associazione Africa Milele onlus, per la quale operava Silvia Romano, non rientra tra le organizzazioni iscritte nell’elenco previste dalla Legge 121; l’attivita’ per la quale lavorava non e’ dunque destinatario di alcun sostegno della cooperazione italiana. L’associazione ha operato in autonomia, senza informare la Farnesina”. Cosi’ il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Camera nel corso del Question Time.

“La scelta di svolgere un’esperienza di volontariato non puo’ diventare oggetto di attacchi personali”, ha spiegato Di Maio.

“Mi auguro – ha poi aggiunto – che qualora dovessero sussistere responsabilita’ riguardo alla procedura di sicurezza non adottate riguarda la sicurezza dei cooperanti la Magistratura possa agire di conseguenza”.

