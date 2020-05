13 maggio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un lavoro intenso, abbiamo approvato un decreto imponente sia per le risorse sia per gli indirizzi, da una lato sosteniamo famiglie e imprese, dall’altro mettiamo le basi per la ripresa dell’economia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto Rilancio.

“Nessuno sara’ lasciato solo: lavoratori e famiglie”, ha aggiunto Gualtieri.

L'articolo Decreto Rilancio, Gualtieri: “Ci sono le basi per la ripresa economica” proviene da Italpress.