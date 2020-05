La Française, Patrick Rivie're presidente del Comitato Esecutivo

14 maggio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di sorveglianza del Gruppo La Française ha nominato Patrick Riviere presidente del Comitato Esecutivo del Gruppo in sostituzione di Xavier Lepine. Dopo 20 anni, Lepine ha deciso di lasciare il Gruppo per dedicarsi a progetti personali.

Il Consiglio di sorveglianza ha adottato anche una nuova struttura di management con la nomina di due nuovi membri nel Comitato Esecutivo: Marc Bertrand e Philippe Lecomte si uniscono a Pascale Auclair nel Comitato ora presieduto da Riviere.

Auclair conserva l’incarico di Corporate Secretary del Gruppo e diviene anche responsabile di Research and Sustainable Investing. Continuera’ anche rivestire il ruolo di portavoce del Gruppo sui temi regolamentari e rappresentera’ il Gruppo negli ambiti associativi del settore.

Marc Bertrand sara’ a capo di tutte le attivita’ connesse al real estate, compresa la innovation platform, che opera in stretta sinergia con il comparto immobiliare e ne raggruppa tutte le nuove attivita’. Inoltre rappresentera’ La Française in tutti negli ambiti associativi del settore immobiliare.

Philippe Lecomte assumera’ la responsabilita’ di espandere il Gruppo sia in Francia che all’estero, mantenendo i propri incarichi connessi alla piattaforma di distribuzione internazionale. Inoltre sara’ incaricato delle sinergie con le societa’ controllate. Sara’ a capo dell’intera gamma prodotti del Gruppo, cosi’ come della comunicazione esterna.

