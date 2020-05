Coronavirus, da Axpo “semaforo” comportamentale per attivita' commerciali

15 maggio 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Axpo Italia e’ la migliore company in ambito energetico per soddisfazione dei clienti. Il dato e’ emerso da una indagine condotta da Nielsen. Secondo la ricerca, la societa’, a cui fa capo anche il brand Pulsee per la fornitura di luce e gas, occupa il primo posto in termini di customer orientation, la capacita’ di rispondere alle aspettative del cliente. L’indice di soddisfazione e’ all’89%, piu’ alto della media del mercato, mentre il Net promoter score (l’indice che misura la fedelta’ in una relazione impresa-cliente) e’ dell’8,3%, contro una media di mercato del -0,8%.

Axpo Italia ha appena lanciato un’iniziativa che vuole contribuire alla ripartenza dei clienti in un’ottica di sicurezza, fornendo loro gratuitamente un kit Safety Pois, un vero e proprio semaforo comportamentale per gestire il flusso di persone, i movimenti e le distanze, rispettando i protocolli di sicurezza, grazie a una vera e propria segnaletica da pavimento. Ogni kit Safety Pois e’ composto di adesivi circolari di colore rosso, verde e giallo da posizionare sul pavimento, idonei per coprire piu’ superfici modulari a partire da 15 mq. I pois vanno posizionati ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. Ogni adesivo potra’ essere occupato da una sola persona alla volta e indichera’ il comportamento opportuno da tenere: sul rosso bisogna fermarsi, il giallo permette una sosta breve e il verde da’ il via libera.

L’iniziativa e’ rivolta a tutti i clienti Axpo, principalmente agli esercizi commerciali.

“Siamo finalmente nella fase di ripartenza post Covid-19. Molti nostri clienti, soprattutto coloro che gestiscono attivita’ commerciali, dovranno farsi carico di tutte le procedure e dei protocolli di sicurezza imposti dalle normative e regolamentazioni nazionali e regionali. Un processo complesso e costoso che inevitabilmente pesera’ sulla categoria. Per accompagnarli nella ripresa abbiamo pensato di fornire loro questo semaforo comportamentale che ci auguriamo troveranno utile per gestire i flussi”, commenta Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia.

