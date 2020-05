Addio carta e plastica, adesso i buoni pasto si utilizzano con una app

20 maggio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Addio carta e plastica. Adesso i buoni pasto si potranno utilizzare con una app: Ticket Restaurant Full Digital permette l’utilizzo dei buoni pasto senza più alcun supporto fisico. Realizzata da Edenred, tra le funzionalità offre anche un servizio di ricerca di servizi di takeaway e delivery; spendibilità, anche online, presso 40 mila bar, ristoranti, supermercati e online sui siti e-commerce dei partner Edenred; nessuna preoccupazione di smarrire la tessera elettronica perchè i buoni pasto sono caricati sull’app; è esente da contributi fiscali e previdenziali fino alla soglia di 8 euro, come i buoni pasto elettronici.

“Le soluzioni digitali hanno un ruolo decisivo nel rilancio dell’economia, in particolare nei settori più colpiti. Il lancio della nuova app Ticket Restaurant rappresenta per Edenred Italia un cambiamento epocale – dice Luca Palermo, Amministratore Delegato Edenred Italia – Soprattutto in questo periodo, riteniamo sia necessario uno strumento innovativo e digitale, adatto sia per chi lavora da casa, sia per chi è fisicamente in ufficio, utilizzabile quindi sia nei punti vendita tradizionali che in quelli online”.

