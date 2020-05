Spada alla guida di Assolombarda fino a rinnovo presidenza

20 maggio 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’elezione di Carlo Bonomi alla Presidenza di Confindustria, Alessandro Spada – già Vicepresidente Vicario di Assolombarda – subentra alla guida dell’Associazione in qualità di Presidente fino al rinnovo, la prossima primavera, della Presidenza per il quadriennio 2021-2025.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio Generale di Assolombarda, che ha confermato l’incarico dell’attuale squadra di Presidenza fino a fine mandato per il quadriennio 2017-2021.

“Da parte di tutta Assolombarda a Carlo Bonomi le congratulazioni per la nomina alla Presidenza di Confindustria, nella certezza che saprà essere all’altezza della grande sfida che ha davanti: difendere l’eccezionale valore dell’industria italiana e rilanciare il futuro produttivo del nostro Paese”.

“In questa direzione proseguirà anche il mio lavoro – ha proseguito Spada -. Il Covid-19 ha portato alla luce le fragilità del nostro sistema economico e ci troviamo di fronte all’urgenza di ripartire pensando a nuovi modelli di sviluppo e organizzativi. Il tema della sostenibilità sarà centrale nella sua accezione più ampia, non solo economica ma anche sociale, insieme a quello della tecnologia, che sta disegnando una manifattura completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Ci aspettano anni difficili, che dovremo affrontare con la stessa dedizione e passione civile che le imprese investirono nella ricostruzione italiana. Lavoriamo tutti insieme per la ripartenza” ha concluso.

(ITALPRESS).