Sala “Patente immunità? Me ne ricorderò”, Solinas “Garantire salute”

27 maggio 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – “Vedo che alcuni presidenti di Regione, ad esempio quello della Liguria Giovanni Toti, dice che accoglierà a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono ‘magari, se fanno una patente di immunità…’. Qui parlo da cittadino prima ancora che da sindaco: quando deciderò dove andare per un weekend o vacanza me ne ricorderò”: a dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a conclusione del consueto videomessaggio pubblicato sui suoi canali social. Replica il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas: “Lo aspetto in Sardegna, già dal 3 giugno. Con un test che certifichi la sua condizione di negatività al virus. E’ il metodo più democratico e meno discriminatorio – aggiunge – per accogliere tutti da dovunque vengano coniugando ospitalità e sicurezza sanitaria. La Sardegna è e resta accogliente per tutti, ma qui si tratta della Salute pubblica, di chi sta in Sardegna e di chi arriva. Non è un esercizio retorico e ideologico per dimostrare chi sia più libero e ospitale”.

(ITALPRESS).