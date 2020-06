Nina Zilli torna con il nuovo singolo “Schiacciacuore”

03 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Schiacciacuore (Polydor/Universal), il nuovo singolo di Nina Zilli feat. Nitro, è disponibile in presave e da venerdì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Oltre a essere una canzone d’amore, il singolo è metafora di una riflessione più profonda sulla relazione tra uomo e pianeta terra.

La donna diventa così una Madre Natura “in tuta da ginnastica” che, attraverso la voce di Nina Zilli, dialoga con gli esseri umani chiedendo di essere rispettata. Nitro, membro della Machete Crew, uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana che ha da poco rilasciato il nuovo album “GarbAge”, veste i panni dell’uomo che ammette le proprie colpe e si scusa per i suoi comportamenti.

