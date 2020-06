Incidenti stradali, quattro morti e tre feriti sull'autostrada A1

05 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Quattro morti e tre feriti in un incidente stradale che ha visto coinvolti sulla A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Monte San Savino, tre mezzi, tra cui un mezzo pesante.

La corsia interessata è quella in direzione di Roma, al km 360.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

(ITALPRESS).