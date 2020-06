Di Maio “L'Austria riapre i confini con l'Italia”

10 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno diceva che l’Italia non ce l’avrebbe fatta. Diceva che in Europa saremmo rimasti soli. Che nessuno ci avrebbe rispettato. E’ accaduto il contrario. Sul tema dei flussi turistici siamo riusciti a far prevalere lo spirito europeo avviando dei dialoghi internazionali fondamentali. Le visite a Berlino, Lubiana e Atene hanno dato una scossa importante”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Dopo Germania, Francia, Grecia e Svizzera, oggi anche l’Austria ha infatti annunciato che riaprirà i suoi confini verso l’Italia. Proprio ieri avevo affrontato nuovamente il tema in una telefonata con il ministro austriaco Alexander Schallenberg. E ringrazio Vienna per la scelta, di buon senso – aggiunge -. Fin dall’inizio della pandemia il nostro Paese si è sempre distinto per chiarezza e trasparenza nei confronti della comunità internazionale e continuerà a farlo, fornendo ai propri partner i dati interni e proseguendo la cooperazione tecnica tra le autorità sanitarie. In silenzio e con grande umiltà abbiamo aperto un nuovo orizzonte di dialogo in Ue. Di solidarietà, di collaborazione. Un dialogo legato alla necessità di sostenere con forza la nostra economia, difendere le nostre imprese e i nostri lavoratori”.

(ITALPRESS).