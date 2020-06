Bankitalia “Ancora ritardi sui prestiti, ma la situazione migliora”

11 giugno 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – “Continuiamo a vedere una crescita sul fronte dei prestiti garantiti alle aziende. In particolare, ci sono state 1,2 milioni di richieste fino a 25 mila euro sul fronte delle Pmi. Gran parte di queste richieste sono state accolte, solo l’1% sono state rifiutate, il resto sono in fase di esame. Un pò più complessa è la situazione per le richieste di prestiti di entità superiore. C’è una crescita del numero di richieste, ma la quota di approvazione è ancora bassa rispetto al totale”. Lo ha detto Paolo Angelini, capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, nel corso di un’audizione alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sulle iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza sanitaria. “Emerge un meccanismo positivo per le moratorie, qualche problema in più sul fondo Gasparrini a causa della difficoltà delle procedure – ha aggiunto -. Notiamo però un rapido miglioramento dei tempi di effettiva erogazione dei crediti garantiti da parte delle banche, ma si conferma l’eterogeneità fra i diversi istituti”.

(ITALPRESS).