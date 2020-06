Coronavirus, Speranza “Accordo per 400 milioni di dosi di vaccino”

13 giugno 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Nei precedenti giorni avevamo sottoscritto un’alleanza per il vaccino con Francia, Germania e Olanda, ora abbiamo stretto un accordo con AstraZeneca, azienda farmaceutica che ha al momento il vaccino più promettente, per 400 milioni di dosi”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del suo intervento agli Stati generali dell’economia sulla produzione del possibile vaccino anti-Covid 19. “La prima tranche sarà disponibile già in autunno e coinvolgerà realtà italiane come l’IRBM di Pomezia mentre l’infialamento finale avverrà ad Anagni”, ha concluso Speranza.

(ITALPRESS).