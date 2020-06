Renzi “Escludo coalizione con M5S, non mi fidanzo con Di Battista”

14 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Coalizione con il M5S? Direi di no. Siamo una coalizione nata da un’emergenza perchè Salvini chiedeva pieni poteri e avrebbe portato l’Italia in uno stato di crisi. Avremmo avuto una gestione in stile Bolsonaro e un presidente della Repubblica con i voti dei no-euro, sono quindi contento di aver fatto la mia mossa del cavallo. Di qui a dire che mi fidanzi in casa con Di Battista ce ne passa”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Sky Tg24.

“Quanto durerà il governo? In Italia è in grado di durare solo se fa cose. Io sogno un meccanismo in cui i cittadini scelgono e chi vince dura 5 anni senza essere messo in discussione”, ha aggiunto Renzi.

(ITALPRESS).