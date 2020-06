Mattarella “Il ruolo del mercato è centrale per la ripresa”

16 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo del mercato è centrale nel processo di ripresa del Paese che ha subito una crisi sanitaria senza precedenti, con gravi effetti economici e sociali, e conseguenze ancora difficili da valutare nella loro complessità. La propagazione del virus ha avuto forti ripercussioni finanziarie, con un sensibile aumento della volatilità. Le misure adottate dalle autorità, a partire da quelle monetarie, sono state determinanti per contrastare le tensioni sui mercati”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario.

“Ora – aggiunge – occorre affrontare la nuova fase, favorendo il rafforzamento patrimoniale delle imprese, la loro crescita dimensionale, per sostenere la competitività e la capacità di investire e innovare nel nuovo contesto.

La stessa Borsa di Milano può svolgere un ruolo significativo nella ripartenza del Paese, nel quadro europeo di completamento del mercato dei capitali”.

“La Consob, ente regolatore – aggiunge- reca il suo contributo alla ripresa assicurando il buon funzionamento delle società e del mercato, la trasparenza e la correttezza degli operatori – a tutela degli investitori e quindi dell’interesse generale del Paese – agevolando l’accesso delle imprese, in particolare delle Pmi, al mercato dei capitali.

Con questo spirito rivolgo a tutti i partecipanti un caloroso augurio di buon lavoro”.

(ITALPRESS).