Regionali, nel centrodestra raggiunto l'accordo sui candidati

ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto.

Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei leader della Lega Matteo Salvini, di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione, prevede – continua la nota – che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centrosud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto.

I partiti si sono impegnati a prestare grande attenzione al momento della compilazione delle liste a tutti i livelli: saranno di qualità sotto ogni aspetto”.

(ITALPRESS).