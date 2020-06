Approvato il bilancio 2019 di BolognaFiere, valore produzione +48%

24 giugno 2020 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Assemblea dei soci di BolognaFiere ha approvato il bilancio 2019 che testimonia i risultati conseguiti nel triennio di mandato del Consiglio di Amministrazione, guidato dal Presidente Calzolari, che si completa con l’approvazione del bilancio 2019. Gli ambiti economico-finanziari evidenziano, nel Bilancio 2019, un valore della produzione che, dal 2016 al 2019 è passato da 132.4 a 195.5 mln di euro (+48%).

Decisamente positivo anche il trend riferito a EBITDA (Margine Operativo Lordo) – passato da 21.2 mln di euro nel 2016 a 34.1 mln di euro nel 2019 con un incremento del 61% e un’incidenza sul fatturato (nel 2019) del 17,3% che conferma le capacità del Gruppo di generare valore. Anche l’EBIT registra un incremento del 74% nello stesso periodo, passando dai 6,6 mln di euro del 2016 agli 11.5 del 2019. Il Risultato d’Esercizio (ante imposte) si attesta a 9.1 mln di euro. “I risultati conseguiti in questo triennio – dichiara il Presidente Calzolari – riflettono la realtà di una società con solide basi e con un know-how che le viene riconosciuto internazionalmente”. “Il futuro prossimo ci imporrà nuove sfide – prosegue Calzolari – e una riflessione sull’esigenza di applicare nuovi modelli economici che tengano maggiormente in considerazione fattori quali l’ambiente, la salute e la sostenibilità. Sono certo che in questa nuova sfida le Fiere avranno ancora un ruolo centrale, per questo dobbiamo continuare a lavorare con una visione aperta a nuovi scenari e a nuove opportunità di business”.

