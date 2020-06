Fincantieri, Trump visita Marinette Marine in Wisconsin

26 giugno 2020 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato lo stabilimento Fincantieri Marinette Marine, in Wisconsin, di proprietà del gruppo italiano, che si è aggiudicato una gara per la fornitura di una fregata lanciamissili alla Us Navy. Il contratto ne opziona la costruzione di altre 9 per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari.

“Siete un patrimonio del Paese. Forgerete il futuro della Navy”, ha affermato Trump rivolgendosi ai lavoratori. “Siamo onorati di avere il presidente qui a Marinette”, ha detto Dario Deste, presidente e CEO di Fincantieri Marine Group. “Significa molto per gli uomini e le donne che mettono i loro cuori e le loro anime nella costruzione di queste navi”, ha aggiunto.

Trump è il primo presidente degli Stati Uniti a visitare il cantiere. Il gruppo Fincantieri ha acquistato Marinette Marine nel 2009, con un piano di investimenti da 180 milioni di dollari in 10 anni. Il gruppo è pronto a investire altri 200 milioni di dollari in infrastrutture e miglioramenti per lavorare su navi più grandi. “Siamo grati al Presidente, al Congresso e alla Marina per la loro costante fiducia nella nostra capacità di dare loro la più grande fregata del mondo”, ha aggiunto Deste.

(ITALPRESS).