Sindrome di Angelman, accordo Ovid-Angelini per la produzione di OV101

ROMA (ITALPRESS) – Ovid Therapeutics e Angelini Pharma SpA annunciano un accordo attraverso il quale Angelini Pharma sarà responsabile dello sviluppo, produzione e commercializzazione di OV101 (gaboxadol) per il potenziale trattamento della sindrome di Angelman, rara malattia genetica, nell’Unione Europea, in altri paesi del mercato economico europeo, nonchè in Svizzera, Turchia e Regno Unito e Russia. Angelini Pharma renderà esecutivo l’accordo tramite la sua nuova affiliata, Angelini Pharma Rare Diseases AG. “Siamo entusiasti dell’opportunità di iniziare con Angelini Pharma una collaborazione strategica mirata – in caso di approvazione – a rendere disponibile il più rapidamente possibile OV101 alla comunità Angelman europea”, afferma Jeremy Levin, DPhil, MB, BChir, Chairman e Chief Executive Officer di Ovid Therapeutics. “Oggi è un giorno che ricorderemo a lungo. Grazie alla nostra collaborazione con Ovid Therapeutics, stiamo gettando le basi per sviluppare soluzioni sanitarie innovative per le malattie rare, in linea con la nuova strategia di Angelini Pharma”, affermato Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma. “La nuova business unit Angelini Pharma Rare Diseases AG contribuirà allo sviluppo, alla registrazione, alla produzione e – in caso di approvazione – alla commercializzazione in Europa di OV101, il promettente farmaco di Ovid Therapeutics attualmente sottoposto a valutazione in uno studio clinico di fase III per il trattamento della sindrome di Angelman”. “Come azionisti e dirigenti di Angelini Holding, continuiamo a investire nell’area farmaceutica, che oggi rappresenta la metà del fatturato del nostro Gruppo”, hanno commentato il Vice Presidente Esecutivo Thea Paola Angelini e il CEO Sergio Marullo di Condojanni.

