Utilitalia, Michaela Castelli è la nuova presidente

16 luglio 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Michaela Castelli è la nuova Presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia, eletta con ampia maggioranza dall’Assemblea generale svoltasi in forma privata. Succede a Giovanni Valotti, che ha guidato Utilitalia dal 2015 fino allo scorso maggio.

Nata a Roma nel 1970, Castelli è Presidente di Acea dal 21 giugno 2018.

“Nel contesto delle grandi sfide che il Paese sta affrontando – ha affermato – le utilities possono giocare un ruolo di primo piano per la ripartenza economica, mettendo in campo investimenti in settori fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Nel solco del Green Deal europeo, sosterremo la transizione verso servizi e città inclusive, low carbon e circular. Continueremo a lavorare per favorire un approccio industriale ai servizi pubblici, colmare il gap infrastrutturale fra le aree del Paese, sostenere lo sviluppo tecnologico delle aziende e garantire agli utenti servizi di crescente qualità, con l’obiettivo di rendere le imprese di pubblica utilità un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile in Italia”.

Laureata in Giurisprudenza, avvocato specializzata in Diritto finanziario all’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, Castelli ha lavorato per 9 anni in Borsa Italiana SpA dove si è occupata, in stretta collaborazione con la Consob, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance.

E’ stata membro della redazione scientifica del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana che ha curato l’edizione del Codice di Autodisciplina per le società quotate del marzo 2006 (edito da Borsa Italiana) e responsabile del Dipartimento di listing legal incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe su specifiche procedure. Ha partecipato a consultazioni sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB. Esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e normativa 231, è stata consulente e membro di Consigli di Amministrazione di società quotate, di Collegi sindacali e di Organismi di vigilanza. Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore. Castelli ricopre attualmente incarichi, tra gli altri, presso Sea, Nexi, Recordati e La Doria.

(ITALPRESS).