Covid, il prefetto di Palermo: “Dati incoraggianti ma restiamo vigili”

17 luglio 2020 a

a

a

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci sono segnali incoraggianti, ma dobbiamo rimanere vigili. Una bassa circolazione del covid non esclude ulteriori picchi. Da una parte dobbiamo essere soddisfatti, dall’altra dobbiamo osservare comportamenti responsabili: mantenere le distanze e usare la mascherina”. A dirlo, nel corso di un forum dell’agenzia Italpress, è il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani.

Insediatosi nel mese di maggio, Forlani è arrivato nel capoluogo siciliano in un momento complesso, legato alla difficile applicazione di tutte le misure necessarie a evitare la diffusione del virus. Ospite di un forum dell’Italpress, descrive il suo primo impatto con la città: “Il mio arrivo è coinciso con la vigilia della fase 2 – racconta – e, in quel momento, l’aspetto fondamentale consisteva nel garantire condizioni di sicurezza per la ripartenza. La mia attenzione si è concentrata su come organizzare la riapertura dei negozi, evitando sovraffollamenti negli spazi pubblici, in pratica il ritorno graduale alla ‘normalità’. In questo senso è stata fondamentale l’attività delle forze dell’ordine per garantire una condizione nuova: stare insieme rimanendo distanti. Che per una città a forte vocazione turistica come Palermo, significa anche potersi aprire mantenendo la capacità di non essere investita dal contagio come, invece, è accaduto in altre parti d’Italia”.

(ITALPRESS).