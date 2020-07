F.1, Hamilton trionfa in Ungheria Vettel 6° e Leclerc 11°

19 luglio 2020 a

a

a

BUDAPREST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio d’Ungheria. Dopo aver vinto la gara in Stiria, il pilota britannico della Mercedes si ripete anche all’Hungaroring doppiando gran parte della griglia e vincendo davanti alla Red Bull di Max Verstappen, sorprendentemente sul podio dopo aver sbattuto la sua vettura nel giro di ricognizione a soli 20 minuti dal via, e al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll seguito da Alexander Albon mentre la migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel che ha chiuso al sesto posto. In zona punti Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Carlos Sainz mentre conclude la gara in undicesima posizione l’altra rossa di Charles Leclerc.

(ITALPRESS).