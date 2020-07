Riciclaggio internazionale di auto di lusso, arresti e sequestri

23 luglio 2020 a

a

a

FROSINONE (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia stradale di Frosinone hanno arrestato un commerciante on-line di auto di lusso. L’uomo, che deve rispondere di riciclaggio di autovetture e di altri reati di falso, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Cassino. Un'altra persona è stata arrestata in flagranza di reato nel corso dell'indagine, mentre altri 10 indagati sono stati denunciati a piede libero.

Nel corso dell'operazione sono state sequestrate, in varie zone del Lazio e dell'Abruzzo ed in particolare nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Pescara, 38 auto di provenienza furtiva per un valore di circa 600 mila euro.

Le indagini hanno avuto inizio nel mese di novembre dello scorso anno a seguito del sequestro di una Range Rover Sport con telaio contraffatto, risultata proveniente da un furto commesso alcuni giorni prima in provincia di Napoli.

La persona trovata in possesso dell'auto era un commerciante di veicoli di Cassino, con alcuni precedenti penali. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dei complici ed a scoprire le modalità con le quali veniva posta in essere l'attività illecita, finalizzata essenzialmente a reinserire nel circuito commerciale lecito i veicoli rubati.

Tramite ramificate conoscenze nel settore dei furti delle auto con base nel napoletano venivano acquisiti i veicoli di provenienza illecita, rubati in varie parti d'Italia e all'estero, in paesi come Francia e Germania. Venivano, in seguito, alterati i numeri identificativi di telaio e formati falsi documenti che attestavano la provenienza estera dei veicoli, clonando i dati di auto regolarmente circolanti in Spagna, Danimarca, Polonia o Francia. Si procedeva poi all'immatricolazione in Italia tramite nazionalizzazione ed alla successiva vendita avvalendosi dei canali offerti dall'e-commerce.

In alcuni i casi i veicoli venivano forniti di chiavi originali rubate direttamente presso gli stabilimenti di produzione prima che giungessero in catena di montaggio.

Altro canale di approvvigionamento dei veicoli era quello delle truffe perpetrate ai danni di concessionari di Frosinone tramite finanziamenti ottenuti a nome di persone inesistenti che si presentavano presso gli autosaloni con documenti di identità falsi e con buste paga contraffatte.

Nel mese di gennaio scorso, nel corso dell'attività investigativa, era stata arrestato in flagranza di reato un 57enne che si era presentato presso un noto concessionario di Frosinone per acquistare una lussuosa Mercedes utilizzando falsi documenti riportanti le generalità di un medico in servizio presso l'ospedale di Cassino.

Gli agenti della Polizia Stradale, nel corso dell'attività investigativa, si sono anche finti acquirenti contattando i venditori a seguito degli annunci inseriti su noti siti di compravendita dell'usato, al fine di rintracciare e sequestrare i veicoli riciclati.

Alcuni veicoli sono stati individuati e sequestrati presso gli autosaloni ai quali erano state venduti dagli indagati, mentre quelli ancora in loro possesso venivano custoditi in luoghi nascosti e soprattutto all'interno di attività non soggette a controlli specifici del settore dei veicoli.

L'attività illecita posta in essere dagli indagati non ha avuto pause nemmeno con il lockdown. Infatti, alcuni di loro sono stati sanzionati anche per violazione alla normativa sul contenimento dell'epidemia Covid 19 mentre si recavano a consegnare una delle auto clonate ad un concessionario.

Parte delle auto sequestrate sono state rinvenute all'interno di un caseificio di Terracina ed altre in un parcheggio pubblico retrostante un bar di Cassino.

Alcuni veicoli sono stati sequestrati direttamente alle persone che, nel frattempo, li avevano acquistati presso gli autosaloni ignari della provenienza illecita.

Data la complessità dell'attività svolta e la particolare materia trattata, di competenza della Polizia Stradale, l'indagine è stata coordinata dalla squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Frosinone integrata da due unità del Distaccamento di Sora e delle Sottosezioni Autostradali di Cassino e Frosinone.

(ITALPRESS).