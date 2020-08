Immigrazione, Conte “Dobbiamo intensificare i rimpatri”

03 agosto 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo contrastare i traffici e gli incrementi degli utili dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti e dobbiamo intensificare i rimpatri. Stiamo lavorando e abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine di un incontro sulla legalità. “Stiamo lavorando per evitare che questi traffici possano continuare. Non si entra in Italia in questo modo – ha aggiunto -, dobbiamo assolutamente rimpatriare e soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta a ulteriori pericoli non controllabili”.

(ITALPRESS).