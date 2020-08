La dj Viviana Parisi è morta, il corpo trovato nel bosco a Caronia

08 agosto 2020 a

a

a

PALERMO (ITALPRESS) – E’ di Viviana Parisi il corpo senza vita trovato nel bosco di Caronia: a confermarlo è stato il nome inciso sulla fede nuziale. Adesso le ricerche proseguono senza sosta per trovare il figlio di 4 anni che da lunedì è scomparso con lei. Di entrambi non si avevano più notizie dopo che l’auto della donna era stata trovata sull’autostrada Messina-Palermo all’altezza di Caronia. Le ricerche sono partite immediatamente, ma per giorni senza esito. L’inchiesta è coordinata dal procuratore di Patti Angelo Cavallo.

(ITALPRESS).