Acqua Lete, al Giffoni Film Festival un social contest per i giovani

CASERTA (ITALPRESS) – Acqua Lete è main sponsor del Giffoni Film Festival 2020 e accompagnerà da agosto a dicembre i giovani partecipanti e le loro famiglie in ogni momento dell’evento attraverso l’attivazione di progetti speciali. Acqua Lete ha deciso di sostenere nuovamente l’evento per contribuire a diffondere un messaggio positivo di ripartenza, fiducia e speranza per il futuro, soprattutto in favore delle giovani generazioni, particolarmente penalizzate dal periodo di lockdown.

“I giovani – afferma Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – sono il nostro futuro e avvertiamo, oggi più che mai, la responsabilità di stabilire con loro una connessione, un dialogo costruttivo che sia un incoraggiamento a non mollare mai durante le avversità e a guidarli alla scoperta e al consolidamento di valori forti e positivi”. “Tutto ciò è possibile – conclude Arnone – attraverso l’utilizzo di linguaggi affini al loro mondo, intercettando temi e modalità di comunicazione rilevanti per loro. Questo è l’obiettivo della nostra entusiastica partecipazione al Festival di Giffoni”. Quest’anno, infatti, Acqua Lete partecipa al Giffoni Film Festival, non solo in veste di main sponsor, ma come promotrice di un social contest innovativo che muove la leva della passione per il cinema: “Let’s Ciak”. L’iniziativa stimolerà i giovani creator a raccontare il valore e il senso dell’amicizia attraverso la piattaforma “Tik Tok”. Tra tutti i video realizzati, i più belli, scelti dalla Giuria Giffoni, andranno a creare il cortometraggio sull’amicizia prodotto da Lete che sarà proiettato a dicembre durante la fase finale del Giffoni Film Festival. Il contest sarà comunicato attraverso il packaging del formato Lete da 50 cl dedicato alla

partnership Giffoni, i materiali per i punti vendita, sul sito ufficiale www.acqualete.it/lets-ciak/ e su tutti i canali social di Giffoni e di Acqua Lete con il coinvolgimento di un influencer amico di Giffoni: Tommy Cassi. Il tema dell’amicizia sarà sviluppato anche in chiave salutistica in occasione della

partecipazione di Acqua Lete al talk “Generazione Z e Alimentazione – un’amicizia raccomandabile”, organizzato da Giffoni Hub Innovation in collaborazione con Fondazione Valter Longo.

(ITALPRESS).