ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 54 pazienti. Di questi, 40 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 14 sono sottoposti ad indagini”. Così si legge nel bollettino odierno emesso dall’istituto di ricerca Lazzaro Spallanzani di Roma. In terapia intensiva restano 3 persone mentre i pazienti dimessi o trasferiti in altre strutture sono 607.

(ITALPRESS).