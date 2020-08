Covid, Briatore ricoverato, salgono i contagiati al Billionaire

25 agosto 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano per Covid-19. Secondo quanto riporta L’Espresso, le sue condizioni sarebbero serie, ma non è in terapia intensiva. Dal San Raffaele non sono arrivate nè conferme nè smentite sulla notizia.

Dopo i primi undici tamponi risultati positivi dopo le analisi del Policlinico di Cagliari pochi giorni fa, i risultati dei test effettuati sulla catena dei contatti hanno evidenziato 52 nuovi contagi legati al Billionaire di Flavio Briatore. Salgono dunque a 63 i contagi nel noto locale della Costa Smeralda, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell’Unità anti crisi del Nord Sardegna. Briatore era stato inoltre protagonista di una polemica con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, reo secondo l’imprenditore di aver preso di mira la movida prendendosela soprattutto con la sua attività.

(ITALPRESS).