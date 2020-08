Ottimismo Milan su Ibra, Gazidis e Maldini “E' la nostra priorità”

25 agosto 2020 a

CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – Nel Milan che verrà ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic. L’accordo per il rinnovo del 38enne ancora svedese non è stato ancora trovato ma sul fronte rossonero filtra ottimismo, a partire dal Ceo Ivan Gazidis, oggi in conferenza stampa a Milanello assieme a Paolo Maldini e Ricky Massara. “Ibrahimovic ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo far sì che continui ad averlo – sottolinea l’ad rossonero – Stiamo facendo tutto il possibile perchè questa trattativa si possa concludere in maniera positiva. E’ una sfida speciale per tutti ma sono ottimista”. “Stiamo lavorando duramente per arrivare a un accordo, è questa la nostra idea e proveremo a chiudere in tempi molto stretti – gli fa eco Maldini – E’ normale avere un piano B, un piano C ma lui è la nostra priorità e lo sa”. Altro caso spinoso è quello di Donnarumma, in scadenza nel 2021. “Siamo arrivati all’ultimo anno di contratto ma è giusto provare a risolvere la situazione Zlatan per poi affrontare il problema del rinnovo di Gigio – sottolinea ancora Maldini – Abbiamo grande fiducia nel fatto che voglia continuare con noi e possiamo offrirgli la miglior soluzione possibile sotto tutti i punti di vista. Siamo pronti a fare delle offerte adeguate al valore di un giocatore così importante”.

