Matt Dillon nella giuria a Venezia

ROMA (ITALPRESS) – L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della giuria internazionale del Concorso di Venezia 77 alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2 – 12 settembre 2020). Non farà più parte della giuria il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare, che la Mostra ringrazia per aver a suo tempo accettato l’incarico, e per la sensibilità dimostrata nel tentativo di tenere fede all’impegno assunto, anche quando sono emerse impreviste difficoltà.

Questa la composizione definitiva della Giuria internazionale di Venezia 77: Cate Blanchett – presidente (Australia), attrice

Matt Dillon (Usa), attore, Veronika Franz (Austria), regista e sceneggiatrice, Joanna Hogg (Gran Bretagna), regista e sceneggiatrice, Nicola Lagioia (Italia), scrittore, Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore, Ludivine Sagnier (Francia), attrice.

(ITALPRESS).